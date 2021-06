Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Maxi caduta! Strike clamoroso per colpa di una "tifosa" che si sporge troppo in strada

TOUR DE FRANCE - Tutti a terra a -45,6 km per colpa di una "tifosa" che si sporge troppo in strada, dando le spalle al gruppo. La signora guardava la telecamera per farsi inquadrare con un cartello, ma non si è accorta dell'arrivo del plotone. Impatto clamoroso con Tony Martin e poi effetto domino, che manda a terra anche van Aert, Colbrelli, Sagan e tanti altri. Si ritira Sütterlin.

00:01:13, 32 minuti fa