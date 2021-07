Nans Peters (frattura ad una vertebra lombare dopo una caduta), De Buyst (problemi di schiena) oltre al velocista dell'Alpecin Fenix Tim Merlier. Sì proprio il vincitore della 3a tappa del Tour, Cavendish che era già scivolato a 20 minuti dalla testa della corsa. Non solo Primoz Roglic e Mathieu van der Poel . Il Tour ha perso ben 12 corridori in un giorno solo tra non partiti, corridori finiti fuori tempo massimo e infortunati . Sì perché, durante la tappa, hanno abbandonato(frattura ad una vertebra lombare dopo una caduta),(problemi di schiena) oltre al velocista dell'Alpecin Fenix. Sì proprio il vincitore della 3a tappa del Tour, quella di Pontivy , che è stata la prima volata di questa edizione. Merlier, che si ritirò durante la prima settimana anche del Giro, ha dichiarato di non avere più le energie per pedalare e ha dunque abbandonato la corsa prima di completare la 9a tappa, vinta poi da Ben O'Connor . Già all'inizio della giornata, infatti, si era addirittura staccato dal gruppoche era già scivolato a 20 minuti dalla testa della corsa.

Le parole di Tim Merlier

Ad un certo momento ero vuoto e non riuscivo più a seguire il ritmo del gruppetto. Ho cercato di andare avanti il più possibile, sperando di recuperare qualcuno in discesa, ma ho capito che sarebbe stata un missione impossible quando ho visto che il gruppetto aveva ormai un vantaggio superiore al minuto. Qualche polemica per il ritiro? Oggi ho battuto tre miei record di potenza, quindi non posso davvero incolpare me stesso. Il livello è solo molto alto e anche la situazione della gara non ha aiutato. Non posso nemmeno dare la colpa alle condizioni meteorologiche, ero solo vuoto dentro, non avevo energie. Lo sprint sugli Champs-Elysées rimane un sogno. Quando ho messo piede a terra ho avuto un flash e pensato che non avrei fatto la volata a Parigi. Dovrò tornare al Tour per fare uno sprint sugli Champs-Elysées

Merlier e il record se dovesse vincere alla Vuelta...

Caleb Ewan? Quello di vincere almeno una tappa in tutti i Grandi Giri nella stessa stagione? Vuelta e vincere una frazione. Al momento l'Alpecin Fenix non ha pubblicato la sua startlist per la tre settimane spagnola, ma con un record in vista Merlier potrebbe essere candidato. Record che è riuscito a soli tre corridori nella storia: Miguel Poblet nel 1956, Pierino Baffi nel 1958 e Alessandro Petacchi nel 2003. Merlier dice dunque addio, dopo aver fatto 'solo' una settimana di Giro e solo una settimana di Tour. Si aprono, così, nuove opportunità per il velocista belga. Vi ricordate il record che vuole centrare? Quello di vincere almeno una tappa in tutti i Grandi Giri nella stessa stagione? Dopo i successi di Novara e Pontivy, questo record potrebbe piazzarlo proprio Merlier se dovesse andare allae vincere una frazione. Al momento l'Alpecin Fenix non ha pubblicato la sua startlist per la tre settimane spagnola, ma con un record in vista Merlier potrebbe essere candidato. Record che è riuscito a soli tre corridori nella storia:nel 1956,nel 1958 enel 2003.

