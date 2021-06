Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Merlier: "Van der Poel fantastico. Oggi ho vinto nella corsa più importante al mondo"

TOUR DE FRANCE - Tim Merlier al settimo cielo dopo il successo di Pontivy, risultando essere il primo a conquistare una volata di gruppo in questa edizione. Così come aveva fatto anche al Giro d'Italia. Un grande ringraziamento poi a Mathieu van der Poel per il lavoro in suo supporto e Jasper Philipsen per avergli tirato la volata.

00:01:31, 27 minuti fa