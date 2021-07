Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Mohoric da solo a Le Creusot: 103° corridore a vincere al Tour, Giro e Vuelta

TOUR DE FRANCE - Non ha vinto la maglia di campione sloveno per caso (nella terra di Roglic e Pogacar) e Mohoric la spiega a tutti in una fuga composta da van der Poel, van Aert e Nibali. Il corridore della Bahrain Victorious parte a 87 km dal traguardo, sul primo GPM. Inizialmente per i punti della classifica scalatori, poi dai dai e dai e si è ritrovato da solo. Ha vinto in tutti i Grandi Giri.

00:01:19, 2 ore fa