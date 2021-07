Mohoric ci prende gusto e, 25 km dal traguardo. Non verrà più ripreso e vincerà così la sua seconda tappa in questo Tour. Una vittoria dedicata a tutta la squadra, dopo quanto successo negli ultimi giorni, con il Bahrain Victorious per valutare l'eventuale presenza di sostanze dopanti. ci prende gusto e, dopo la vittoria di Le Creusot , nella tappa più lunga del Tour, fa un numero anche nella frazione di Libourne . Entra nella prima fuga di giornata, viene ripreso da 14 controattaccanti, ma è ancora lui a fare la differenza con una vera e propria fagianata a. Non verrà più ripreso e vincerà così la sua seconda tappa in questo Tour. Una vittoria dedicata, dopo quanto successo negli ultimi giorni, con il blitz della Gendarmerie che ha fatto un'ispezione nelle camere di albergo dei corridori dellaper valutare l'eventuale presenza di sostanze dopanti.

Dalla perquisizione della Gendarmerie alla vittoria: Mohoric zittisce tutti

Dovevo anticipare, c'erano gli sprinter

Non ci posso credere, ho solo cercato di fare il mio meglio. Ho cercato in ogni modo di entrare nelle fughe. Pensavamo che Alpecin Fenix o Deceuninck Quick Step potessero controllare per lo sprint, ma visto il percorso era meglio stare davanti. Quando sono andato via con gli altri ragazzi, abbiamo fatto un grandissimo sforzo. Sapevo di avere ottime gambe, ma sapevo anche che sarebbe stata dura. Dicevo ai miei compagni di fuga di tenere alta la velocità, finché il gruppo non ha mollato. Poi nel finale dovevo provare a fare qualcosa, c’erano alcuni sprinter nel gruppo. Non avevo compagni di squadra, ho cercato di risparmiare un po’ di energie per provare ad attaccare nel finale. Mi sono spinto al limite, ho dovuto fare uno sprint per prendere il mio vantaggio. Poi mi sono voltato e ho visto che non c’era nessuno dietro. Nel finale stavo morendo, ma avevo un vantaggio più che sufficiente

La fagianata di Mohoric: se ne va ai -25 e non viene più ripreso

Il blitz della Gendarmerie?

Due giorni fa ci hanno trattato come dei criminali. È una cosa buona che ci siano dei controlli, ma non hanno trovato niente perché non abbiamo niente da nascondere. Ma è sbagliato il sistema. Quando irrompe la polizia, sei visto con sospetto, ti prendono il cellulare con le foto della tua famiglia. Questa è una violazione, sono cose personali. Ripeto, non abbiamo nulla da nascondere. Ma alla fine dei conti, non mi interessa molto

Mohoric: "Trattati come criminali, non abbiamo nulla da nascondere"

