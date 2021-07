Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Mollema: "Al Giro mi è andata male. L'attacco? Non tutti collaboravano e sono andato"

TOUR DE FRANCE - Grande gioia per Bauke Mollema che torna a vincere una tappa di un Grande Giro dopo i tanti tentativi di fuga non andati a buon fine, anche e soprattutto all'ultimo Giro d'Italia. Qui il successo di Quillan, dopo aver attaccato in un gruppo di 14 corridori: "Ma non tutti collaboravano come avrebbero dovuto, io mi sentivo bene e ci ho provato. Una vittoria per la squadra".

00:02:25, 2 ore fa