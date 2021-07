Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Mont Ventoux in 3D: il secondo passaggio, con pendenze sopra il 10%

TOUR DE FRANCE - Il secondo passaggio sul Mont Ventoux sarà letteralmente diverso. A differenza della scalata dal versante di Sault, quello da Saint-Estève presenterà subito pendenze superiori al 10%. Un'occasione per chi sta bene di lasciarsi alle spalle i propri avversari, mentre chi non è in perfetta condizione può dire addio a tutti i sogni possibili sul "Gigante della Provenza".

00:00:56, 27 minuti fa