Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Morkov chiude Sagan, Bouhanni tocca Cavendish: per la Giuria la volata è regolare

TOUR DE FRANCE - Siamo al traguardo volante di Luçay-le-Mâle e si lotta 'solo' per il 3° posto visto che davanti c'erano in fuga Van Avermaert e Kluge. La terza piazza se la prende Colbrelli passando a destra, sfruttando le scaramucce a sinistra. Morkov chiude la strada a Sagan, Bouhanni tocca da dietro Cavendish, tanto da essere redarguito dallo stesso Colbrelli. Ma per la Giuria è tutto regolare

00:01:13, un' ora fa