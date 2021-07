Cavendish abbia ancora le forze per centrare il suo 5° successo di tappa. O qualcuno proverà a fare la fagianata? Le tappe di montagna sono ormai andate e non resta che la cronometro finale per definire la classifica . Occhio però alle sorprese e la tappa che porta tutti a Libourne non è proprio piatta piatta: può nascondere qualche insidia. Le squadre vorrebbero però uno sprint di gruppo e chissà seabbia ancora le forze per centrare il suo 5° successo di tappa. O qualcuno proverà a fare la fagianata?

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54

Classifiche e risultati

Il percorso della 19a tappa

Dopo le fatiche dei Pirenei, e prima della cronometro finale, nuova tappa per velocisti o, per meglio dire, i velocisti rimasti che sono riusciti a non finire oltre il tempo massimo. Si parte in salita con la Côte de Bareille (4a categoria), poi sarà terreno vallonato fino al traguardo di Libourne. In salita sarà anche il traguardo volante di giornata, con lo sprint di Saint-Sever posto dopo 54,1 km. Occhio al dentello di Cadillac e alla discesa di Génissac che può mischiare le carte in vista dello sprint. Saranno tanti, infatti, i tentativi di imboscata da parte della BikeExchange, e altre squadre, per fare corsa dura e mettere altra fatica su Cavendish. C'è da capire, nonostante sia ancora in corsa, quanta benzina abbia ancora nelle gambe.

GPM e altimetrie:

-Al km 12,1 Côte de Bareille (4a categoria): salita di 1,9 km al 5,3%;

Programmazione tv

Tutte le tappe della 108a edizione del Tour de France saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 26 giugno al 18 luglio, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe in integrale senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

Tour 2021, Tappa 19: Mourenx-Libourne: profilo 3D

I favoriti

Tornano protagonisti i velocisti e come non dare le 5 stelline a Mark Cavendish? Lui vuole, in realtà, la quinta vittoria di questo Tour. Sarebbe un risultato clamoroso, perché non vince 5 tappe del Tour nella stessa edizione dal 2011, dieci anni fa (quando vinse la maglia verde tra l'altro). Il suo record assoluto però è quello del 2009, quando portò a casa 6 vittorie di tappa. Il vero sfidante di Cavendish sarà Jasper Philipsen che ancora non è riuscito a mettere il suo sigillo in questo Tour. Tanti piazzamenti, ma si è sempre ritrovato dietro a Cavendish.

Un gradino sotto Sonny Colbrelli e Michael Matthews. Entrambi saranno agguerriti perché, nonostante l'impegno profuso, non sono riusciti a vincere nessuna tappa di questo Tour. L'australiano ci proverà fino all'ultimo, proprio per sfilare la maglia verde a Cavendish. Ci piazziamo anche Wout van Aert, che di volate se ne intende, anche se il belga ha passato la palla alla vigilia: “Se qualcuno farà la volata per noi, sarà Teunissen”.

Nella fila più giù gli altri 'velocisti', anche se nessuno si può considerare velocista puro. Laporte, Cort Nielsen, Pedersen, Aranburu e compagnia. E se qualcuno partisse da lontano? Magari con un'azione ai 10 km? Van Moer potrebbe provarci.

Cavendish *****

Philipsen ****

Colbrelli, Matthews, van Aert ***

Laporte, Aranburu, Stuyven, Mads Pedersen, Cort Nielsen, Teunissen **

Greipel, Bol, Ballerini, Danny van Poppel, Van Moer, Walscheid, García Cortina, Pöstlberger, Küng *

Cavendish come Merckx: rivivi tutte le sue vittorie dal 2008

Approfondimenti e dichiarazioni

La gialla per Poulidor, l'assolo sul Mûr: il meglio di van der Poel

Tour de France: informazioni utili

Venerdì 26 luglio, dalle 12:20 (collegamento tv)

Maxi caduta al Tour! Strike clamoroso per colpa di una "tifosa"

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11