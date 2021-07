Pirenei e verranno affrontati in colpo solo Col de Peyresourde, Col de Val Louron-Azet e Col du Portet. Altra giornata in alta quota, con le prime due salite oltre i 1500 metri, la terza con 2215 metri di altitudine (più del Tourmalet). Finalmente ci sarà battaglia vera Mattia Cattaneo... È arrivato il momento decisivo del Tour, con le ultime due tappe di montagna. Siamo nel cuore deie verranno affrontati in colpo solo Col de Peyresourde, Col de Val Louron-Azet e Col du Portet. Altra giornata in alta quota, con le prime due salite oltre i 1500 metri, la terza condi altitudine (più del Tourmalet). Finalmente ci sarà battaglia vera tra gli uomini del podio e chi ci aspira a salirci sul podio di Parigi, con strade che permetteranno di creare distacchi importanti. Lato Italia ci possiamo sperare? Siamo ancora a 0 vittorie dopo il 2° posto di Colbrelli , ma...

Il percorso della 17a tappa

Prima parte di tappa tutto sommato tranquilla, fino al traguardo volante di Bagnères-de-Luchon, posto dopo 113 km. Non è da escludere che corridori come Colbrelli o Matthews vadano in fuga anche oggi, anche solo per i punti dello sprint, soprattutto Matthews che si è portato a -37 da Cavendish. Dopo ci saranno le montagne russe, due GPM di 1a categoria e si chiude con un hors catégorie. Si comincia con il Col de Peyresourde (1a categoria), salita di 13,2 km al 7%, poi il Col de Val-Louron Azet (1a categoria), salita di 7,4 km all'8,3%. In entrambi i casi siamo sopra i 1550 metri di altitudine. Discesa ripida e poi si chiude con la scalata del Col du Portet (16 km all'8,7%). Si arriva a quota 2215 metri, è la seconda vetta più alta di questo Tour. 16 km interminabili, 7 dei quali oltre il 10% di pendenza. Qui si può perdere il Tour o un posto sul podio.

GPM e altimetrie:

-Al km 129,1 Col de Peyresourde (1a categoria): salita di 13,2 km al 7%;

-Al km 149,5 Col de Val Louron-Azet (1a categoria): salita di 7,4 km all'8,3%;

-Al km 178,4 Col du Portet (hors catégorie): salita di 16 km all'8,7%

Programmazione tv

Tutte le tappe della 108a edizione del Tour de France saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 26 giugno al 18 luglio, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe in integrale senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

I favoriti

Come ogni bookmaker, Pogacar resta il favorito numero 1 per questo tipo di tappe anche se, per come ha corso nella seconda settimana, Vingegaard sembra non avere paura e, anzi, è pronto a prendersi il 2° posto in classifica. Il danese ha convinto, non solo quando staccò Pogacar sul Mont Ventoux. Nella tappa di Andorra ha resistito, in pratica, senza compagni di squadra ed è stato il più attivo tra gli uomini di testa. Un gradino sotto Uran e Carapaz che sono comunque in bella compagnia.

Noi ci infiliamo nella contesa anche Mattia Cattaneo. Il corridore della Deceuninck Quick Step sceglierà solo una delle due tappe pirenaiche che restano all'appello ma, se dovesse avere carta bianca, ci proverà fino alla fine per prendere questa tappa tanto agognata. Il corridore di Alzano Lombardo ha già fatto 9° a Le Grand Bornand, 2° a Tignes e 4° a Quillan.

Poi non mancherà la lotta per la maglia a pois, con Quintana, Woods e Poels in lotta per un posto sul podio di Parigi. Sarebbe perfetto concludere a Saint-Lary-Soulan con vittoria di tappa e maglia a pois conquistata. Anche se van Aert...

Vingegaard, Pogacar *****

Carapaz, Uran, Woods, Quintana, Chaves, Cattaneo ****

Enric Mas, Gaudu, Guillaume Martin, Poels, Miguel Ángel López ***

Mollema, Ruben Guerreiro, Elissonde, Higuita, Daniel Martin **

Kelderman, Ben O'Connor, Lutsenko, Pello Bilbao, Rolland, Latour *

Approfondimenti e dichiarazioni

Tour de France: informazioni utili

Mercoledì 14 luglio, dalle 11:50 (collegamento tv)

