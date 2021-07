Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Nacer Bouhanni costretto al cambio bici: la squadra lo attende

TOUR DE FRANCE - Manca ancora tanto al traguardo volante, ma sono attimi di concitazione per il problema meccanico avuto da Bouhanni. Tre compagni di squadra si fermano per riportarlo subito in gruppo: l'Arkéa Samsic ci crede tantissimo nelle volate di Bouhanni che vuole vincere la sua prima tappa al Tour de France.

00:00:58, 2 ore fa