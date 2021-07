Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Nairo Quintana a pois a Parigi? Perché no: lui attacca in salita

TOUR DE FRANCE - C'era anche Nairo Quintana nella fuga dei 32 verso ad Andorra. Non ha neanche sprintato ai primi due GPM, per preservarsi nel finale quando è andato a prendere i 10 punti del Port d'Envalira. La sua missione è però fallita, venendo staccato sul Col de Beixalis. Quintana è però 3° nella classifica scalatori a -10 da Poels, ancora in corsa per la maglia a pois.

00:02:14, un' ora fa