Ciclismo, Tour de France 2021 - Nibali, Alaphilippe, Quintana, Valverde: tutti beffati da Kuss, rivivi l'arrivo

TOUR DE FRANCE - 32 in fuga e che corridori considerando che c'erano van Aert, Quintana, Valverde, Nibali, Alaphilippe e tanti altri big, ma a fare la differenza sul Col de Beixalis è Sepp Kuss. Stacca tutti sull'ultima salita e riesce a mantere il suo vantaggio in discesa, così da alzare le braccia al cielo ad Andorra. Seconda vittoria di tappa al Tour per la Jumbo dopo il sigillo di van Aert.

00:01:10, un' ora fa