Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Nibali si testa per Tokyo, Cattaneo in fuga, Pogacar controlla: gli highlights della 14a

TOUR DE FRANCE - Una tappa che cambia poco, ma che non è poi così banale. Pogacar ha dovuto faticare per trovare una 'sorta' di calma in gruppo, mettendo tutti i suoi uomini a tirare nella frazione che portava la carovana gialla a Quillan. Vince Mollema, andato in fuga con Cattaneo, Higuita e altri. Ci aveva provato anche Nibali che si testa in vista dei prossimi appuntamenti.

00:04:07, 2 ore fa