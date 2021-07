Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Niente da fare per Colbrelli 8° allo sprint: la maglia verde si allontana

TOUR DE FRANCE - Sonny Colbrelli va a sprintare per il traguardo volante di Lavelanet per i punti della classifica per la maglia verde, ma questa volta viene battuto da Michael Matthews. E si lottava solo per il 7° posto. Diventa difficile ora battagliare per la maglia verde indossata da Mark Cavendish.

00:00:30, un' ora fa