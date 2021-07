tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Wout van Aert 2h39'37'' 2. Jasper Philipsen st 3. Mark Cavendish st 4. Luka Mezgec st 5. André Greipel st 6. Danny van Poppel st 7. Michael Matthews st 8. Alex Aranburu st 9. Cyril Barthe st 10. Max Walscheid st

Classifiche e risultati

3 in fuga: Cavendish batte Matthews al traguardo volante

In avvio di corsa è festa grande per Tadej Pogacar, che festeggia al fianco dei suoi compagni di squadra, oggi in maglia speciale. Brindisi e sorrisi anche con i suoi connazionali Luka Mezgec e Matej Mohoric. Pogacar ha anche il tempo di salutare il suo grande avversario, ma anche grande amico, Primoz Roglic, con il corridore dell'UAE Emirates che mostra in camera il dorsale numero 11, quello portato da Roglic fino al ritiro prima della tappa di Tignes. È corsa vera una volta entrati nel circuito cittadino (percorso di 7 km da ripetere 8 volte). Ecco che si forma subito una fuga composta da Bissegger (Education Nippo), Sweeny (Lotto Soudal) e Casper Pedersen (DSM), raggiunti da Konrad (Bora Hansgrohe). Dopo il primo giro si rialza però Pedersen per dare manforte a Cees Bol direttamente in gruppo. Siamo in prossimità del traguardo volante: passa Bissegger con i compagni di fuga, dietro si gioca per il 4° posto con Cavendish che batte facilmente Matthews che viene messo ko anche da Morkov. Sono così 37 i punti di vantaggio per il britannico in ottica maglia verde.

