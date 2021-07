Politt, però, ha rovinato la festa in quel di Nîmes prendendosi una gran bella vittoria Ci si avvicinava al fine settimana con due tappe per velocisti., però, ha rovinato la festa in quel di Nîmes prendendosi una gran bella vittoria grazie ad un'azione in fuga . A Carcassonne si cercherà un nuovo sprint, con Cavendish che brama sempre di raggiungere Merckx col record di vittorie al Tour. Chi la spunterà nell'Aude?

Il percorso della 13a tappa

Avvio di tappa abbastanza agevole fino al GPM Côte du Pic Saint-Loup, che non rappresenta però un grosso ostacolo. Lì comincerà un'altra corsa fino al traguardo volante di Fontès. La fuga sarà ormai andata e la strada presenterà qualche tratto di sali e scendi più impegnativo. A 22,4 km dal traguardo ci sarà il dentello di Caunes-Minervois: niente di eccezionale, ma se qualche squadra volesse mettere in difficoltà i velocisti puri, è in quel punto che potrebbe provarci. Occhio anche agli scatti da lontano, con qualche corridore che vorrà sfruttare la discesa successiva per prendere mezzo minuto di margine e cercare di portarlo fino al traguardo. Se la Deceuninck Quick Step dovesse, però, tenere controllata la corsa anche in questa fase, non potrà che esserci una volata di gruppo.

GPM e altimetrie:

-Al km 51,5 Côte du Pic Saint-Loup (4a categoria): salita di 5,5 km al 3,6%

Tutte le tappe della 108a edizione del Tour de France saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 26 giugno al 18 luglio, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe in integrale senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

I favoriti

Il favorito numero uno è sempre lui, Mark Cavendish. È il velocista di riferimento a questo Tour ed è alimentato dalla motivazione di andare a prendere Eddy Merckx in vetta alla classifica dei più vincenti di sempre. Inoltre, la situazione in gruppo, nell'ultima tappa, è stata tranquilla dopo i ventagli iniziali. Ecco che sia lui che la squadra dovrebbero aver recuperato dopo le fatiche del Mont Ventoux.

Gli avversari di Cavendish restano Philipsen, Matthews, Bouhanni e il nostro Sonny Colbrelli. Anche Colbrelli ha vissuto una giornata no sul Mont Ventoux e spera di aver ritrovato buone sensazioni per fare qualche azione delle sue, come abbiamo visto nella prima settimana di Tour.

Quel dentello finale, però, apre anche a degli scenari diversi. Qualche attacco a 22 km dal traguardo? Ci potrebbero pensare Turgis, Van Moer, Aranburu e altri per anticipare la volata di gruppo.

Cavendish *****

Philipsen, Bouhanni, Colbrelli, van Aert ****

Matthews, Laporte, Cort Nielsen ***

Mads Pedersen, Turgis, Aranburu **

Bol, Greipel, Theuns, Stuyven, Ballerini, Walscheid, Danny van Poppel, Van Moer *

Venerdì 9 luglio, dalle 12:05 (collegamento tv)

