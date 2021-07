Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Non c'è storia: Sonny Colbrelli vince facile su Matthews a Praz-sur-Arly

TOUR DE FRANCE - Colbrelli addirittura in fuga per prendere i punti per la maglia verde. Il corridore della Bahrain Victorious sprinta al traguardo volante di Praz-sur-Arly, battendo facile Matthews. Con Cavendish staccato, in realtà, sia Colbrelli che Matthews rientrano in classifica.

00:00:35, 24 minuti fa