Ciclismo, Tour de France 2021 - Occhio Ballerini! Fa un dritto in curva: ma per fortuna non cade

TOUR DE FRANCE - Dopo l'attacco di Quintana, aveva perso terreno, ma Ballerini è rientrato ancora per dare manforte ad Alaphilippe. Occhio però a questo dritto in curva, molto rischioso. Per fortuna niente di grave per il canturino.

00:00:50, 9 minuti fa