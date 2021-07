Tadej Pogacar. Così alti che ci si chiede se qualcuno Tourmalet e del Luz Ardiden. Due hors catégories consecutivi. Siamo già all'ultima tappa di montagna di questa edizione del Tour che ha visto tante sorprese, ma anche la conferma ad altissimi livelli di. Così alti che ci si chiede se qualcuno sia davvero in grado di batterlo . Lo sloveno cercherà di vincere anche questa tappa (con annessa maglia a pois) o qualcuno riuscirà a mettere la propria bici davanti alla sua? Restano dei corridori agguerriti che vogliono quanto meno portarsi a casa la vittoria personale. C'è ancora tanto in gioco, tra il podio , la classifica scalatori e non solo. Di terreno fertile ce n'è abbastanza, considerando che è la tappa dele del. Due hors catégories consecutivi.

Il percorso della 18a tappa

Qui si decide il Tour. È la tappa che chiude il percorso dei Pirenei e si parte subito in salita con la Côte de Notre-Dame de Piétat (4a categoria). Poi avremo la Côte de Loucrup (4a categoria), ma la strada in realtà sale sempre fino al temibile Tourmalet. Subito dopo il Loucrup, c'è però il traguardo volante di Pouzac che assegna punti ormai diventati per la maglia verde, con la sfida Cavendish-Matthews che si è fatta giorno dopo giorno sempre più interessante. Dopo Pouzac, però, non si scherza più. Come detto, si sale sempre, ma da Sainte-Marie-de-Campan inizia il GPM del Tourmalet: 17,1 km al 7,3% di pendenza, ma nella parte centrale si supera abbondantemente la doppia cifra, prima di arrivare in cima ai 2115 metri. Le gambe bruceranno e dire che non è neanche la vetta più alta del Tour (dopo i 2408 metri del Port d'Envalira e i 2215 metri del Col du Portet).

Guarda il Tourmalet in 3D: qui si decide il Tour

Il Tourmalet potrà essere un'ottima occasione per attaccare, anche e soprattutto per chi vuole vincere e anticipare i big di classifica. E occhio agli stessi uomini in lotta per la classifica scalatori. Aspettare l'ultima salita col gruppo, potrebbe non essere la mossa più efficace. Perché non finisce qui: dopo il Tourmalet, occhio alla discesa e poi si sale subito verso il Luz Ardiden. Altro hors catégorie di 13,3 km al 7,4% e si resta in quota, raggiungendo i 1715 metri. Altra tappa durissima, con quasi 50 km di salita sui 129,7 km della tappa.

GPM e altimetrie:

-Al km 10,6 Côte de Notre-Dame de Piétat (4a categoria): salita di 2,6 km al 5,6%;

-Al km 54,6 Côte de Loucrup (4a categoria): salita di 2 km al 7%;

-Al km 94,1 Col du Tourmalet (hors catégorie): salita di 17,1 km al 7,3%;

-Al km 129,7 Luz Ardiden (hors catégorie): salita di 13,3 km al 7,4%;

Dopo il Tourmalet, altro hors catégorie: c'è il Luz Ardiden, guardalo in 3D

Programmazione tv

Tour 2021, Tappa 18: Pau-Luz Ardiden, profilo 3D della tappa del Tourmalet

I favoriti

Ultima tappa di montagna e Pogacar vuole fare bis, anzi tris considerando la crono vinta a Laval durante la prima settimana. Lo sloveno sta puntando anche alla classifica scalatori e, fare altri 40 punti sul Luz Ardiden, vorrebbe dire maglia a pois (ma solo a Parigi). Il corridore dell'UAE Emirates però avrà un grande avversario che ha dimostrato una volta di più le sue qualità in salita. Parliamo di Jonas Vingegaard, capitano della Jumbo Visma dopo l'addio di Roglic, che ha stupito tutti in questo Tour. Il danese è salito in seconda posizione della generale, dà il cambio a Pogacar anche in salita, non avendo paura di essere staccato, ed è pronto all'ennesima battaglia. La vittoria di tappa sarebbe una ciliegina per il suo Tour.

Capraz ci ha provato sul Col du Portet, ma - siamo sicuri - ci proverà anche all'ultima tappa di montagna. Non vuole lasciare questo Tour senza successi, perché vorrebbe dire anche che la sua Ineos Grenadiers resterebbe a 0. Occhio poi ai corridori non hanno più nulla da chiedere alla classifica, ma che vogliono prendersi una tappa di prestigio. David Gaudu è uno di questi, con il capitano della Groupama-FDJ che ha dimostrato di essere in crescendo negli ultimi giorni. Oppure Chaves, dovesse trovare l'azione giusta per andare in fuga.

Lato Italia, ultima occasione per Mattia Cattaneo. Il corridore della Deceuninck Quick Step è uscito dal discorso classifica generale, non potendo più ritrovarsi nella top 10 del Tour. Se dovesse partire da lontano, non sarebbe braccato dalle altre squadre per paura che sia minaccioso per le prime posizioni. Vediamo se gli resterà ancora un po' di benzina, comunque, dopo due ottimi piazzamenti durante questo Tour (2° a Tignes e 4° a Quillan).

Pogacar, Vingegaard *****

Poels, Carapaz, Gaudu, Chaves ****

Woods, Guillaume Martin, Mollema, Quintana ***

Cattaneo, O'Connor, Teuns, Pello Bilbao, Higuita, Ruben Guerreiro, Bonnamour **

Uran, Kelderman, Enric Mas, Miguel Ángel López, Alaphilippe, Fuglsang, Latour, Rolland *

Approfondimenti e dichiarazioni

Tour de France: informazioni utili

Giovedì 15 luglio, dalle 13:25 (collegamento tv)

