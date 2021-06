Alaphilippe in Mûr-de-Bretagne e non mancheranno i colpi di scena nel finale. Nuova giornata di Tour de France, anche se c'è da capire chi è rimasto in corsa dopo la serie impressionante di cadute e di contusioni rimediate dai corridori. Quel che è certo è che ci saràin maglia gialla e non in maglia iridata , con il francese che punterà al bis di vittorie. La frazione si conclude sule non mancheranno i colpi di scena nel finale.

Il percorso della 2a tappa

Percorso molto simile alla prima tappa, con diverse côtes ad anticipare il Mûr-de-Bretagne finale, già affrontato al Tour de France. Dopo una prima parte vallonata, ma non troppo impegnativa, il primo GPM arriva dopo 72 km, con la Côte de Sainte-Barbe. Poi il traguardo volante di Plouha e altre due côtes di quarta categoria. Dopo 165,2 km si comincia a fare sul serio con il primo passaggio sul Mûr-de-Bretagne, ma dal lato della Côtes du Village. In quel momento si entra in una sorta di circuito, visto che il Mûr-de-Bretagne, da Guerlédan, si affronterà due volte. 2 km al 6,9% che metteranno a dura prova le gambe dei papabili vincitori, ma anche dei big della classifica

GPM e altimetrie:

-Al km 72,8 Côte de Sainte-Barbe (di 4a categoria): salita di 900 metri al 6,6%;

-Al km 103,2 Côte de Pordic (di 4a categoria): salita di 2,1 km al 3,2%;

-Al km 115,2 Côte de Saint-Brieuc (di 4a categoria): salita di 1 km all'8%;

-Al km 165,2 Côte du village de Mûr-de-Bretagne (di 4a categoria): salita 1,6 km al 4,1%;

-Al km 168,2 Mûr-de-Bretagne Guerlédan (di 3a categoria): salita di 2 km al 6,9%;

-Al km 183,5 Mûr-de-Bretagne Guerlédan (di 3a categoria): salita di 2 km al 6,9%;

Programmazione tv

I favoriti

Percorso che non discosta tanto da quello di Landerneau della tappa precedente. Ecco che i favoriti sono sempre gli stessi, con Alaphilippe che cerca il bis di vittorie per confermare la maglia gialla conquistata e van der Poel e van Aert primi inseguitori a dargli fastidio sul Mûr-de-Bretagne. L'olandese ha deluso nel finale della prima tappa, ma sogna ancora il colpo tappa+maglia; il belga si è ritrovato a fare il gregario di Roglic una volta capito che non avrebbe più vinto dopo la sparata di Alaphilippe. Ma ci riproverà.

Un gradino più sotto i due sloveni che, però, hanno già dimostrato di avere una signora gamba e di non aver continuato sulla Côte de la Fosse au Loups per non strafare. L'arrivo sul Mûr-de-Bretagne potrebbe essere ancora più congeniale alle caratteristiche di Pogacar e Roglic e, questa volta, non si fermeranno in caso di possibilità concreta di vittoria. Occhio però anche a Michael Matthews che dimostra di trovarsi a suo agio su certi percorsi.

Noi crediamo ancora in Sonny Colbrelli, con la speranza che abbia recuperato dopo la caduta del giorno precedente. Anche il corridore della Bahrain Victorious era rimasto coinvolto nella prima maxi caduta e ha speso poi troppe energie per rientrare in gruppo. Nella sua 'fascia' ci sono anche corridori del calibro di Lutsenko, Higuita e Gaudu. Non dimentichiamoci dell'immortale Valverde, ma tutto dipenderà dalle condizione dei corridori dopo cadute e contusioni rimediate nella prima frazione.

Alaphilippe, van der Poel, van Aert *****,

Pogacar, Roglic, Matthews ****,

Colbrelli, Valverde, Higuita, Lutsenko, Gaudu ***,

Geraint Thomas, Carapaz, Latour **,

Sagan, Woods, Haig, Kelderman, Konrad, Daniel Martin *

Approfondimenti e dichiarazioni

Tour de France: informazioni utili

Domenica 27 giugno, dalle 13:15 (collegamento tv)

