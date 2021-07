Peter Sagan. Un altro nome eccellente Caleb Ewan, nella famosa La giornata si è aperta con l'abbandono di. Un altro nome eccellente che lascia il Tour de France . Il corridore slovacco non ha mai recuperato al 100% dopo la caduta, con, nella famosa tappa di Pontivy . Aveva provato a riprendersi, ma dopo un nuovo colpo Sagan ha detto basta. Il corridore della Bora Hansgrohe, ancora a secco di successi, e molto lontano dalla maglia verde , ha così deciso di lasciare il Tour. Ora un po' di riposo e fra 5 giorni si capirà se potrà andare a Tokyo o dovrà rinunciare alla sua partecipazione.

Un nuovo colpo al ginocchio

Ho un problema al ginocchio dopo la caduta all'inizio del Tour e l'ho battuto ancora durante lo sprint di due giorni fa. Ieri, dopo una tappa difficile, era gonfio e non riuscivo a muovere la gamba. Di sicuro sono triste e deluso perché sembrava che stessi meglio e che stavo migliorando, ma dopo la botta che ho ricevuto, è finito il mio Tour

Sono triste per la mia squadra e per Kelderman

Sono triste anche per la mia squadra. Oggi era un giorno molto importante per la classifica generale e per Wilco Kelderman e non è mai bello lasciare il Tour de France per me

Andrò a Tokyo per le Olimpiadi?

Nei prossimi giorni vedremo come avrà reagito il mio ginocchio. Ora sto fermo e vedremo nei prossimi 5 giorni. Certo, l'intenzione è quella di andare a Tokyo per disputare le Olimpiadi al meglio delle mie possibilità. Sono concentrato su questo aspetto e sulla mia condizione, ma il dottore potrà spiegarvi meglio

Il futuro alla TotalEnergies?

Non sono qui per parlare di questo oggi...

