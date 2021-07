Classifiche e risultati

Guillaume Martin non mi preoccupa

Non ero molto preoccupato da lui, anche se chiaramente non potevamo permetterci di concedergli troppo tempo. Penso che 4’04” sia ancora un buon vantaggio Lui è molto forte in salita, ma non mi preoccupa con questo vantaggio. Inoltre, ora anche altre squadre dovranno correre per staccarlo e questo potrà essere un vantaggio per noi. Penso che ora siamo in una posizione migliore di quanto non lo fossimo all’inizio della tappa

La squadra ha risposto bene

Oggi mi sentivo molto bene e mi sono goduto la tappa. La squadra è stata molto forte, e sono felice che nessuno ha avuto nessuna difficoltà. Laengen ha avuto una foratura all’inizio, ma per il resto non ci sono stati problemi e tutti sono stati molto forti oggi, con Majka che è stato impressionante dopo la caduta rimediata

Se capita un'opportunità...

Ho studiato il percorso, anche se ovviamente non la conosco a memoria. So che sarà una giornata sicuramente dura, ma ho una buona sensazione in vista di domani. Siamo fiduciosi di poter fare bene, poi si vedrà. Ho detto che mi difenderò? Ovviamente prima di tutto difendiamo la maglia, ma ho sempre detto che se capita una opportunità la coglieremo…

