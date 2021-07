Pogacar è stato netto. Ha già vinto una tappa, Uran, il rivale più credibile doping. Era capitato con Froome, tocca anche a Pogacar ora. Ha parlato anche Carapaz che, giustamente, ha detto di voler puntare al 2° posto come obiettivo massimo, mentre Alaphilippe ha chiarito ancora una volta di non aver mai voluto fare classifica generale e che, quindi, la sua prima settimana non è una delusione ( Il dominio diè stato netto. Ha già vinto una tappa, la crono di Laval , e ha inflitto 5'18'' a Rigoberto, il rivale più credibile in classifica generale . Carapaz è ancora più indietro. A questo punto del Tour, quando uno ha già messo le cose in chiaro, ecco che spuntano le insinuazioni sul. Era capitato con, tocca anche a Pogacar ora. Ha parlato anche Carapaz che, giustamente, ha detto di voler puntare al 2° posto come obiettivo massimo, mentre Alaphilippe ha chiarito ancora una volta di non aver mai voluto fare classifica generale e che, quindi, la sua prima settimana non è una delusione ( tutte le classifiche ). Ecco le parole dei protagonisti al giorno di riposo.

Tadej POGACAR

Insinuazioni sul doping? Penso che abbiamo molti controlli antidoping che dimostrano che si sbagliano. Prendi ieri, ad esempio. Ho fatto tre controlli in un giorno, due prima dell’inizio della tappa e uno dopo. Penso che questo sia il modo migliore per dimostrare che si sbagliano. [Pogacar a Radsport news]

Sì, i miei valori sono quelli che mi aspettavo. Anche quando ero junior, i miei allenatori mi dicevano sempre che avrei potuto continuare a correre allo stesso livello per giorni. La mia squadra? Hanno fatto un lavoro fenomenale. È una delle squadre più forti qui

Richard CARAPAZ

Ieri è stata una giornata davvero dura. Ha piovuto dall’inizio della tappa e c’erano una salita dopo l’altra, su e giù tutto il giorno. Pogacar comunque è in una corsa differente dalla nostra. Io sto facendo la mia corsa nel mio modo. Andrò per il podio, è molto importante. Manca ancora molto tempo. Cerco sempre di essere ottimista perché nessuno sa cosa possa succedere da qui a Parigi

Julian ALAPHILIPPE

Non è una sorpresa. Non ho mai detto che sarei venuto con l’ambizione di fare classifica. Non pensavo che i distacchi sarebbero stati così grandi dopo la prima settimana sulle Alpi, tutto qui. Ma, personalmente, ho corso come volevo correre sin dall’inizio di questo Tour. Sapevo che in queste tappe avrei iniziato a perdere un po’ di tempo ed è quello che è successo, quindi nessun rimpianto. Ora sono molto motivato per il resto della gara

