Pogacar? Sembra davvero impossibile vedendo come ha pedalato lo sloveno e, non dimentichiamoci, che al sabato ci sarà la cronometro di Saint-Émilion che sarà sicuramente a vantaggio del corridore dell'UAE Emirates. Ci sono però ancora tante battaglie da giocare, dalla maglia verde alla maglia a pois, alle vittorie di tappa. E ce ne sono molto prestigiose, considerando che mercoledì ci sarà la tappa del Col du Portet (la seconda vetta più alta di questo Tour Tourmalet. Più qualche Anche il secondo giorno di riposo è andato in archivio e si riparte verso il ritorno in Francia e l'inizio della terza settimana . Mancano 6 tappe alla conclusione di questo pazzo Tour de France che, va detto, ha visto soli grandi nomi prendersi i successi di tappa (van Aert, van der Poel, Alaphilippe, Cavendish ecc). Qualità dei corridori altissima, anche se la battaglia per la maglia gialla è già morta e sepolta . Come si fa per buttare giù dalla torre? Sembra davvero impossibile vedendo come ha pedalato lo sloveno e, non dimentichiamoci, che al sabato ci sarà la cronometro diche sarà sicuramente a vantaggio del corridore dell'UAE Emirates. Ci sono però ancora tante battaglie da giocare, dalla maglia verde alla maglia a pois, alle vittorie di tappa. E ce ne sono molto prestigiose, considerando che mercoledì ci sarà la tappa del(la seconda vetta più alta di questo Tour con i suoi 2215 metri ) e giovedì ci sarà la tappa del. Più qualche record da giocarsi qua e là.

Pogacar e gli altri che lottano per il podio

Saint-Gaudens dove non si può fare la differenza (Col du Portet che sul Tourmalet la differenza la si può fare, dando anche minuti ai propri avversari. Verosimilmente, visto i distacchi, la battaglia vera sarà per i posti sul podio, dal 2° in giù. E occhio a questo Rigoberto Uran che finora ha sorpreso e che, anch'esso, potrà giocarsi la carta della cronometro finale per trovare il suo posto sul podio di Parigi. Vingegaard ha sorpreso positivamente (ma neanche tanto, va forte dalla Vuelta 2020), ma terrà le tre settimane? E, soprattutto, ci manca ancora l'acuto di Richard Carapaz che ha fatto lavorare la squadra - con Geraint Thomas in versione gregario - senza finalizzare però questo dispendio di energie. E gli altri? Restano sempre Kelderman, Enric Mas, oltre a O'Connor e Lutsenko. Ma dire che possano salire sul podio, ce ne vuole... Diamo però una statistica. Il 2° ha un distacco di 5'18'' da Pogacar. Per vedere un distacco così largo tra 1° e 2° alla conclusione della seconda settimana del Tour, bisogna andare indietro fino al 2000. Dopo la Briançon-Courchevel, vinta da Marco Pantani, Lance Armstrong aveva un vantaggio di 7'26'' sul secondo in classifica di quel tempo: Jan Ullrich. Ci sono tre tappe per attaccare Pogacar. Non quella didove non si può fare la differenza ( ultimo GPM di 4a categoria a 7km dall'arrivo ), ma mercoledì e giovedì sono due giorni buoni per testare le gambe dello sloveno. Sarà imbattibile anche durante la terza settimana? Difficile pensare di poterci guadagnare più di 5 minuti, ma sia sulche sulla differenza la si può fare, dando anche minuti ai propri avversari. Verosimilmente, visto i distacchi, la battaglia vera sarà per i posti sul podio, dal 2° in giù. E occhio a questoche finora ha sorpreso e che, anch'esso, potrà giocarsi la carta della cronometro finale per trovare il suo posto sul podio di Parigi.ha sorpreso positivamente (ma neanche tanto, va forte dalla Vuelta 2020), ma terrà le tre settimane? E, soprattutto, ci manca ancora l'acuto diche ha fatto lavorare la squadra - conin versione gregario - senza finalizzare però questo dispendio di energie. E gli altri? Restano sempre Kelderman, Enric Mas, oltre a O'Connor e Lutsenko. Ma dire che possano salire sul podio, ce ne vuole... Diamo però una statistica. Il 2° ha un distacco di. Per vedere un distacco così largo tra 1° e 2° alla conclusione della seconda settimana del Tour, bisogna andare indietro fino al 2000. Dopo la Briançon-Courchevel, vinta da Marco Pantani,aveva un vantaggio disul secondo in classifica di quel tempo:

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 62h07'18'' 2. Rigoberto Uran +5'18'' 3. Jonas Vingegaard +5'32'' 4. Richard Carapaz +5'33'' 5. Ben O'Connor +5'58''

Pogacar è umano: Vingegaard lo stacca sul Mont Ventoux

Cavendish in maglia verde: ma arriva a Parigi?

Ci sono due volate a disposizione, ma chi le farà? Perché ci sono ancora tre tappe sui Pirenei e il rischio che qualche velocista si perda per strada causa tempo massimo, è dietro l'angolo. Ecco perché Matthews e Colbrelli continuano a sprintare ai traguardi volanti, non si sa mai. Nelle tappe di montagna Cavendish è sempre andato in difficoltà, salvandosi - grazie alla squadra - per pochi minuti. Sarà così anche dopo la tappa del Tourmalet? Tecnicamente parlando ci sono 200 punti a disposizione. I 50 per le vittorie di tappa (restano Libourne e Parigi) più i 20 punti ai traguardi volanti per ciascuna tappa (tranne nella crono). Se Cavendish sopravvive ai Pirenei se la prende lui la maglia verde, bissando quella del 2011. Se dovesse capitolare, Matthews è favorito davanti a Colbrelli per il simbolo della leadership della classifica a punti.

La classifica a punti

Corridore Punti 1. Mark Cavendish 279 2. Michael Matthews 207 3. Jasper Philipsen 174 4. Sonny Colbrelli 159 5. Julian Alaphilippe 135

Cavendish scrive la storia: rivivi la sua 34a vittoria al Tour

In quattro per la maglia a pois: chi sarà il miglior scalatore?

Ancora 145 punti a disposizione, considerando che si dovranno scalare ancora 3 hors catégorie, due dei quali hanno punti doppi (gli arrivi di Saint-Lary-Soulan e Luz Ardiden). C'è tempo anche per rientrare da dietro, anche se la lotta per la maglia a pois sembra ridotta a 4 corridori. Ecco perché, immaginiamo, vedremo nelle prossime frazioni Quintana, Poels e Woods sempre in fuga. Potrebbe entrarci anche van Aert, a caccia anche di un secondo successo di tappa, anche se il belga si deve sdoppiare col ruolo di gregario per Vingegaard che cerca il podio nella generale. Per Poels e Woods sarebbe una consolazione dopo non essere riusciti a fare classifica, per Quintana sarebbe invece un bis. Vinse la maglia a pois già al Tour 2013, nella stagione che lo lanciò nel grande ciclismo.

La classifica scalatori

Corridore Punti 1. Wout Poels 74 2. Michael Woods 66 3. Nairo Quintana 64 4. Wout van Aert 64 5. Bauke Mollema 41

Quintana a pois a Parigi? Perché no: lui attacca in salita

