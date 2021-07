Tadej Pogacar può lasciarsi andare ai festeggiamenti. Non ci sono più ostacoli alla sua seconda maglia gialla in due anni. L'8° posto Wout van Aert per il suo successo a cronometro, proprio lui che a quella crono di Pau - di due anni fa - rischiò tantissimo con Mattia Cattaneo che lancia un messaggio ai detrattori. Finalmentepuò lasciarsi andare ai festeggiamenti. Non ci sono più ostacoli alla sua seconda maglia gialla in due anni. L'8° posto nella crono di Saint-Émilion chiude infatti i giochi per la classifica generale, anche se aveva già più di 5 minuti di vantaggio sul 2° . Difficile, però, dire quella che è stata la vittoria più bella, se questa o quella del 2020. Felicissimo ancheper il suo successo a cronometro, proprio lui che a quella crono di Pau - di due anni fa - rischiò tantissimo con un infortunio gravissimo . Chiudeche lancia un messaggio ai detrattori.

Tadej POGACAR

Non posso paragonare queste due vittorie. Non saprei dire qual è la più bella. Lo scorso anno tutto si è deciso nell’ultima crono e le emozioni erano chiaramente molto più forti, è stato qualcosa di inaspettato. Questa volta ho preso la maglia decisamente prima e tutto è stato diverso. È più di quanto sognassi da bambino, ma resta qualcosa di differente. Penserò a quello che significa tutto questo più tardi in futuro, per il momento sono semplicemente felicissimo

Sono davvero contento che sia finita. Sono state tre settimane pesanti ed esigenti. Siamo andati a tutta, tutti i giorni, da mattina a sera. Ieri non ero molto motivato, penso che dopo tre settimane si perda un po’ la motivazione. Oggi non è stata la mia giornata più veloce in bici, ma ha vinto il più forte e io sono comunque contento del mio risultato e di come è andata la mia giornata

Wout VAN AERT

Vincere una crono al Tour de France è sempre stato uno dei grandi obiettivi della mia carriera. Negli ultimi due giorni mi sono focalizzato pienamente su questo obiettivo e sono felicissimo di esserci riuscito. Confrontandolo con la prima crono questa era più pedalabile e veloce, quindi con la mia stazza era più adatta, perché la prima era più esplosiva. È stata una giornata perfetta. È vero, è stato stressante dover attendere gli altri corridori arrivare al traguardo. Ma quando gli uomini di classifica hanno fatto segnare i loro tempi all’intermedio...

Vingegaard? È stato un Tour de France molto difficile per la mia squadra, ma sono molto fiero di quello che abbiamo ottenuto, con tre vittorie di tappa e il secondo posto di Jonas Vingegaard in classifica generale

Jonas VINGEGAARD

È fantastico essere secondi in classifica il giorno prima di Parigi. Ne sono davvero orgoglioso. È stato un percorso difficile, ma mi sono sentito bene sulla strada. Dopo che Roglic ha abbandonato nella prima settimana, ho preso il suo posto. Sono contento di come l’ho fatto

Mattia CATTANEO

Nonostante qualcuno dica "Cattaneo ha fatto solo 12°, si è staccato in salita dai migliori...". Io però sono contentissimo di questo Tour perché credo di aver fatto tanto. Puntavo ad una tappa, non ci sono arrivato, ma ci sono arrivato vicino. Puntavo a fare bene nelle due cronometro e penso di aver fatto bene. Tutto il resto che è venuto in più, il 12° in classifica, il tenere duro, è solo qualcosa in più. Perché sono venuto con altri obiettivi in questo Tour e sono andato anche oltre le mie attese. Mi dispiace che qualcuno dica "è al di sotto delle attese, si stacca da 20 corridori". Quello che ho fatto l'hanno visto tutti, ed è super grandissimo

