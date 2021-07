tra poco il report completo...

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 75h00'02'' 2. Jonas Vingegaard +5'45'' 3. Richard Carapaz +5'51'' 4. Ben O'Connor +8'18'' 5. Wilco Kederman +8'50'' 6. Enric Mas +10'11'' 7. Alexey Lutsenko +11'22'' 8. Guillaume Martin +12'46'' 9. Pello Bilbao +13'48'' 10. Rigoberto Uran +16'25'' 11. David Gaudu +18'42'' 12. Mattia Cattaneo +23'36''

Gaudu tenta l'impresa, crolla Uran

È la tappa del Tourmalet e del Luz Ardiden ed è caccia alla fuga. Fuga che parte con l'azione di Mohoric (Bahrain Victorious), Juul-Jensen (BikeExchange) e Sean Bennett (Qhubeka NextHash) a cui si aggiungono Périchon (Cofidis) e Alaphilippe (Deceuninck Quick Step). Dietro c'è comunque la Bahrain Victorious a fare l'andatura: per un probabile attacco di Poels sul Tourmalet? Prima c'è però il traguardo volante e gli uomini di Matthews provano ad attaccare sulla salita della Côte de Loucrup per staccare Cavendish, ma il britannico resta a ruota e batte tutti allo sprint, ricacciando Matthews a -38 dalla vetta della classifica. Davanti restano solo Alaphilippe e Mohoric che provano a tenere Tourmalet, dietro si compone invece un quartetto di contrattaccanti formato da Rolland, Latour, Elissonde e Madouas. Madouas aspetta Gaudu che sul Tourmalet riesce a fare la differenza e se ne va insieme a Latour, si staccano così Alaphilippe e Mohoric. In gruppo, invece, si stacca un certo Rigoberto Uran che scivolerà ben presto a 2' di ritardo.

Pogacar fa tappa, gialla e maglia a pois

Che battaglia per la maglia a pois con Woods e Poels che vanno a sprintare in cima al Tourmalet, ma davanti ci sono Latour e Gaudu che prendono 1° e 2° posto. Poels si piazza comunque 4° appena dietro a Ruben Guerreiro e davanti a Fraile, grazie ad un prodigioso sprint che fa staccare Woods. Parte la discesa e Gaudu cerca quindi l'impresa tutto solo, anche perché Latour si stacca dopo due curve. Dietro tutta la Ineos Grenadiers a pedalare perché è Carapaz, oggi, l'uomo che vuole più di tutti la vittoria di tappa. Grazie all'andatura di van Baarle, Gaudu viene ripreso proprio ai piedi dell'ultima salita, il Luz Ardiden. Si staccano subito tanti corridori: proprio Woods e Quintana in lotta per la maglia a pois, ma anche Fuglsang, Poels, Cattaneo e Lutsenko, mentre Uran finisce a 5 minuti. Dopo van Baarle tocca a Geoghegan Hart, ma Pogacar mette a tirare Majka, non volendo lasciare neanche una vittoria ai rivali di classifica. Il polacco fa la sua andatura e a 3,3 km dall'arrivo ecco che parte Pogacar. Lo seguono solo Carapaz, con Castroviejo, Vingegaard, con Kuss, e a sorpresa Enric Mas. Tutti gli altri sono staccati. Enric Mas continua a fare l'elastico, ma è proprio il balearico a cercare di anticipare tutti all'altezza dell'ultimo km. In realtà il corridore della Movistar funge solo da appoggio a Pogacar che ai -500 metri allunga in maniera decisiva su Vinegaard e Carapaz. Lo sloveno vince anche questa, dietro il danese batte in volata l'ecuadoriano e rafforza il 2° posto prima della cronometro.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 3h33'45'' 2. Jonas Vingegaard +2'' 3. Richard Carapaz +2'' 4. Enric Mas +13'' 5. Daniel Martin +24'' 6. Sepp Kuss +30'' 7. Sergio Higuita +33'' 8. Ben O'Connor +34'' 9. Wilco Kelderman +34'' 10. Alejandro Valverde +40'' 11. Pello Bilbao +45'' 12. Guillaume Martin +45'' 13. Alexey Lutsenko +1'08'' 24. Mattia Cattaneo +3'45''

