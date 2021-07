Pogacar è felice di aver passato anche questa, soprattutto per quell'avvio incandescente dove si era trovato già Un'altra giornata in meno verso la vittoria.è felice di aver passato anche questa, soprattutto per quell'avvio incandescente dove si era trovato già senza compagni di squadra alla prima ascesa . La tappa di Sanit-Gaudens, però, non era niente in confronto alla prossime due frazioni dove si assaggerà davvero il sapore dei Pirenei. Allo sloveno, intanto, vengono chieste le sensazioni in questo avvio di terza settimana, senza fare - menomale - l'ennesima domanda sull'utilizzo di sostanze dopanti

Non ho capito cosa abbiamo fatto nel finale

È stata una giornata davvero dura. Siamo partiti col freddo, e un gruppo numeroso ha cercato di scappare. Le prime due ore sono state a tutto gas. Poi siamo riusciti a rilassarci un po’, ma gli ultimi km sono stati di nuovo abbastanza veloci. In realtà, non so cosa stavamo facendo con quell’accelerazione finale. Stavo solo seguendo le ruote degli altri

Sono andato a vedere le salite, era meglio non l'avessi viste

Comunque è stato un buon riscaldamento per domani. Sarà il giorno più duro del Tour, quindi vediamo. Ho fatto una ricognizione delle prossime salite e le conosco. Sarebbe meglio se non le avessi viste! Non sono preoccupato per le salite, ma so che sarà un giornata molto dura

