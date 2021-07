Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Pogacar lancia la sfida: "Conosco le prossime salite, non sono preoccupato"

TOUR DE FRANCE - Pogacar conosce bene le salite dei due tapponi pirenaici, essendo andato in ricognizione alla vigilia del Tour. Lo sloveno non è preoccupato perché sa che la giornata sarà dura, ma non solo per lui, anche per i suoi avversari.

