Tadej Pogacar che ha mantenuto intatto il suo vantaggio, anzi. Guillaume Martin, che aveva rimontato fino al 2° posto, è stato di nuovo ricacciato in fondo alla classifica, e ora il più vicino allo sloveno resta Rigoberto Uran a 5'18'' dopo Un'altra giornata è passata perche ha mantenuto intatto il suo vantaggio, anzi., che aveva rimontato fino al 2° posto, è stato di nuovo ricacciato in fondo alla classifica, e ora il più vicino allo sloveno restaa 5'18'' dopo la tappa di Andorra . Una buona giornata dice Pogacar, anche se è rimasto solo abbastanza presto sotto gli attacchi delle altre squadre. Ma il corridore dell'UAE Emirates stava così bene, confessa, che non era assolutamente preoccupato di cosa avessero escogitato i suoi avversari.

Non ero preoccupato

Oggi è stata una tappa difficile, che chiudeva la seconda settimana. Ci aspettavamo degli attacchi, ma la Ineos Grenadiers ha imposto un ritmo elevato piuttosto presto. Tuttavia, mi sentivo bene e non ero preoccupato. Sono sempre riuscito a seguire gli altri ed è andato tutto molto bene. Ripeto, non ero preoccupato, neanche quando ho visto che ero rimasto da solo. Sapevo di sentirmi bene e i ragazzi mi avevano protetto sino a quel momento, non facendomi mancare niente. Ho sempre avuto tutto quello che mi serviva, ho sempre avuto acqua a disposizione, e non ho avuto alcun problema

Non vedo l'ora di iniziare la terza settimana

Sono felice che il vantaggio sia aumentato sul secondo in classifica e sono impaziente di affrontare la prossima settimana. Non vedo l'ora. Però finalmente è arrivato il momento di poter dormire talmente tanto da svegliarmi con i dolori da letto

