Pogacar che ha centrato il suo Vingegaard per il 2° posto, soprattutto perché non si sentiva in grande condizione. Niente da fare per Carapaz che ha ammesso: “quei due sono più forti di me”. Occhio a van Aert che ha detto che non farà Andiamo a leggere le parole dei protagonisti dopo la tappa del Tourmalet e del Luz Ardiden, vinta dache ha centrato il suo terzo successo in questo Tour . Felicissimo lo sloveno che voleva provarci visto che si sentiva ancora bene nonostante le fatiche del Col du Portet . Comunque contentoper il 2° posto, soprattutto perché non si sentiva in grande condizione. Niente da fare perche ha ammesso: “”. Occhio ache ha detto che non farà la volata a Libourne . Fa il pinocchio?

Tadej POGACAR

È incredibile. Dopo ieri, mi sentivo ancora bene e sono davvero contento per questa vittoria. È pazzesco. Il ciclismo per me è un gioco fin da quando ho iniziato, mi sto divertendo e sono super felice. Il 50% della vittoria in questo Tour de France è già mio, ma non si sa mai! Ci sono ancora alcune tappe, ma va bene. Perché dovrei preoccuparmi di Vingegaard nella cronometro? Può capitare che io perda sei minuti in una cronometro, ma speriamo di no! È una disciplina sulla quale do sempre il 100%. Sarà una nuova esperienza correre una crono con la maglia gialla e non vedo l’ora di farlo. La tappa di oggi è stata super dura. Il ritmo era davvero alto già sul Tourmalet. Mi sono quasi dimenticato di tutto per concentrarmi sull’ultima salita e dare il massimo fino al traguardo

Pogacar scatta in faccia a Carapaz e Vingegaard: rivivi la vittoria

Jonas VINGEGAARD

Oggi non è stata la mia miglior giornata. C’è stato tanto duro lavoro ed è stata anche una battaglia mentale. Sono molto contento della mia prestazione. Essere 2° al Tour dopo l’ultima tappa di montagna è grandioso. Ho iniziato il Tour al servizio di Roglic, non avrei mai potuto sognare quanto sta accadendo. Devo ringraziare anche il team. Kuss, van Aert e Teunissen sono stati fantastici. Ora la situazione per il podio sembra buona, ma in questo Tour abbiamo già visto che le cose possono andare diversamente. Quindi, prima di tutto, domani superiamo un’altra tappa, e poi di nuovo a tutta per la cronometro

Dopo le botte, il fair play: Pogacar e Vingegaard si fanno i complimenti

Richard CARAPAZ

Sono molto contento dopo l’incredibile sforzo della squadra. Il nostro obiettivo era provare a vincere la tappa e ci abbiamo provato fino alla fine. Sapevamo che i nostri rivali erano più forti e siamo abbastanza contenti del risultato che abbiamo raggiunto. Non c’era niente da perdere per noi. Mancano due giorni e tutto può succedere, ma penso che il podio sia quasi deciso. È stata una tappa difficile. Siamo andati molto veloci e il risultato è stato buono perché eravamo in lotta per la vittoria di tappa

Enric MAS

Credo che questa sia la mia posizione. Purtroppo, i due giorni in cui sono andato in difficoltà sono stati i più importanti. Ho provato a restare con loro per poi attaccare nel finale, credo si siano guardati un po’, ma appena Pogacar ha accelerato è stato chiaro che mi avrebbe potuto riprendere e superare. C’è stato un momento in cui ho creduto di poter vincere la tappa, soprattutto quando Arrieta mi ha detto alla radio che ero da solo in testa, ma non è stato possibile vincere oggi. L’atteggiamento di Pogacar a caccia della vittoria di tappa? È normale. La squadra ha fatto un grande lavoro per lui in tutti questi giorni ed è logico che voglia ripagarli. Maglia gialla a parte, quante più tappe può vincere, meglio è per lui, per la squadra e per tutto quello che c’è intorno. Siamo venuti qui per lottare per il podio e ora sono sesto, quindi non sono soddisfatto. Proveremo a chiudere questo Tour nel miglior modo possibile, ci sono ancora giornate dure, soprattutto la crono di sabato, poi un po’ di riposo e si comincerà a preparare la Vuelta nel migliore dei modi

Enric Mas sul Luz Ardiden Credit Foto Getty Images

David GAUDU

Il Tourmalet è una delle mie salite preferite e i Pirenei sono le mie montagne preferite. Avevo detto che avrei attaccato e avrei dato tutto come se non ci fosse un domani. Dovevo attaccare prima per non trovarmi con Pogacar e Vingegaard che sarebbero stati più forti di me nel finale. Quando ho finito la discesa da solo, c’era del vento contrario. È stata dura, un vero peccato che Latour non sia riuscito a tenere la mia ruota in discesa. Non è arrivato il successo di tappa, ma mi sono goduto la corsa. Siamo rimasti in quattro in squadra, ma vogliamo provare a trarne il massimo. Ci resta un’altra chance per il successo nella crono con Stefan Küng

David Gaudu Credit Foto Getty Images

Wout VAN AERT

Forse potevo resistere un altro po’ in salita oggi, aggrappandomi con le unghie e con i denti, ma non vedo a cosa sarebbe potuto servire. Quando Majka ha alzato il ritmo, è andato un po’ troppo forte per me. Inoltre, non mi interessava finire nella top 10 oggi, l’obiettivo era aiutare Vingegaard. Ero pronto nel caso mi dicesse di accelerare o di andare a chiudere su qualcuno. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, peccato che non sia arrivata la terza vittoria di tappa, ma Jonas ha fatto comunque un lavoro fantastico. In salita sono andato meglio in questa terza settimana che nelle prime due. Penso che Vingegaard possa vincere un Grande Giro. Se riesci a fare 2° partendo senza ambizioni di classifica, hai ancora ampi margini di cresciti. La sua evoluzione in sole tre settimane è enorme. Farà un programma diverso da Roglic? Non rispondo, ma questo Tour de France è la prova che è meglio partire con tanti corridori forti in squadra

Il mio lavoro è quasi finito. Ora andrò a tutta nella crono di sabato. Domani non farò lo sprint, mi aspetto un arrivo in volata, ma se uno di noi ci proverà sarà Mike Teunissen, di certo non io

Lacrime, abbracci e cori da stadio: tutto per van Aert

