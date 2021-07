Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Pogacar non perde il sorriso nonostante le batoste: boccacce dietro a Mohoric

TOUR DE FRANCE - Pogacar non è riuscito a reagire né all'azione in fuga del duo van der Poel-van Aert, né all'attacco tentato da Carapaz. Per sua fortuna, l'ecuadoriano è stato ripreso dal gruppo, ma l'olandese e il belga gli hanno dato 3'35''. Lui però non perde il sorriso e prende in giro Mohoric, vincitore della tappa, durante i rulli.

00:00:15, 13 minuti fa