Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021, Pogacar padrone del Tour: rivivi la vittoria sul Col du Portet, Vingegaard 2°, Carapaz 3°

TOUR DE FRANCE - Contro questo Pogacar non c'è nulla da fare, nonostante Vingegaard e Carapaz l'abbiano seguito fino ai 150 metri dal traguardo. Poi lo scatto dello sloveno che si lascia alle spalle gli avversari: per Pogacar è la 2a tappa in Tour, la 5a in carriera alla Grande Boucle.

00:00:58, un' ora fa