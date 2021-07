Pogacar. A 40 punti presi sull'ultimo GPM dell'ultima frazione. Gli hors catégorie assegnano generalmente 20 punti per la classifica scalatori, con punti raddoppiati però per quelli posti all'arrivo di tappa. Sul Luz Ardiden, quindi, nuova occasione per fare il pienone e prendersi anche la maglia a pois. Sempre. A La Planche des Belles Filles , nel 2020, aveva ribaltato tutto con quella cronometro. Aveva conquistato, oltre alla maglia bianca già assicurata, vittoria di tappa, maglia gialla e maglia a pois. Tutto in una crono. Qui, l'ultima crono deve ancora arrivare, ma lo sloveno - dopo aver vinto sul Col du Portet , e messo il lucchetto alla sua maglia gialla - punta ora a conquistare anche la maglia a pois. Possibile? Assolutamente sì, considerando isull'ultimo GPM dell'ultima frazione. Gliassegnano generalmente 20 punti per la classifica scalatori, con punti raddoppiati però per quelli posti all'arrivo di tappa. Sul, quindi, nuova occasione per fare il pienone e prendersi anche la maglia a pois. Ecco la situazione : Poels, Woods e Quintana sono avvisati.

Pogacar padrone del Tour: rivivi la sua vittoria sul Col du Portet

Classifiche e risultati

Tour de France Da Brest a Parigi: tutte le tappe del Tour de France 2021 12/07/2021 A 02:22

La classifica scalatori dopo 17 tappe

Corridore Punti 1. Wout Poels 78 punti 2. Tadej Pogacar 67 punti 3. Nairo Quintana 66 punti 4. Michael Woods 66 punti 5. Wout van Aert 64 punti 6. Jonas Vingegaard 50 punti 7. Bauke Mollema 41 punti 8. Ben O'Connor 40 punti 9. Anthony Perez 37 punti 10. Richard Carapaz 32 punti

Tutti gli scatti di Pogacar in faccia a Carapaz e Vingegaard

Ci sono ancora 6 GPM da qui a Parigi, ma il discorso classifica scalatori si deciderà tutto alla 18a tappa senza se e senza ma. Nella cronometro non ci saranno salite, mentre ci sarà un GPM ciascuno nelle due frazioni di venerdì e domenica (di 4a categoria) per 2 punti complessivi. Ben diverso il discorso nella tappa di Luz Ardiden, con 4 GPM e 62 punti a disposizione. Ci saranno infatti due hors catégorie, con il Tourmalet che assegna 20 punti al primo passaggio, e il Luz Ardiden con ben 40 punti da andare a prendere. Se Pogacar dovesse vincere anche la prossima tappa, infatti, sarebbe quai matematico il successo anche in questa classifica, considerando che è a -11 da Poels. Per l'olandese, e gli altri di questa classifica, diventa quasi un obbligare andare in fuga per anticipare l'arrivo del gruppo. Difficile, infatti, che il corridore della Bahrain Victorious riesce a seguire Pogacar fino all'ultimo GPM per prendere almeno il 2° posto di tappa.

Pogacar: "Cosa ho detto a Vingegaard? Che Carapaz bluffava"

Tutti i GPM

GPM Punti Côte de Notre-Dame-de-Piétat (4a categoria) - tappa 18 1 Côte de Loucrup (4a categoria) - tappa 18 1 Tourmalet (hors catégorie) - tappa 18 20 Luz Ardiden (hors catégorie) - tappa 18 40 Côte de Bareille (4a categoria) - tappa 19 1 Côte des Grès (4a categoria) - tappa 21 1

Punti sul Tourmalet: (1. 20 punti; 2. 15 punti; 3. 12 punti; 4. 10 punti; 5. 8 punti; 6. 6 punti; 7. 4 punti; 8. 2 punti);

Punti sul Luz Ardiden: (1. 40 punti; 2. 30 punti; 3. 24 punti; 4. 20 punti; 5. 16 punti; 6. 12 punti; 7. 8 punti; 8. 4 punti)

Se Pogacar dovesse vincere anche la classifica scalatori, oltre alla maglia gialla, sarebbe la 19a volta nella storia del Tour che un corridore porta a casa questa doppietta. Per Pogacar sarebbe anche la seconda volta consecutiva dopo quanto accaduto nel 2020: l'ultimo a vincere due volte consecutive la classifica scalatori fu Michael Rasmussen (2005 e 2006). L'ultimo a vincere classifica generale e classifica scalatori insieme per due anni di fila? Eddy Merckx nel biennio 1969-1970.

Guarda il Tourmalet in 3D: qui si decide il Tour

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54