Ciclismo, Tour de France 2021 - Pogacar resta intrappolato nel treno Deceuninck: Bjerg se la prende con Cavendish

TOUR DE FRANCE - Cavendish e Morkov lavorano in testa al trenino della Deceuninck Quick Step per portare Alaphilippe nella migliore posizione possibile, ma c'è un intruso. C'è anche Pogacar che non è riuscito a seguire Bjerg ed è rimasto 'intrappolato'. Il danese ha provato poi a chiedere a Cavendish e Mokov di spostarsi, con occhiatacce e qualche parola.

00:01:55, un' ora fa