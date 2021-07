Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Pogacar sfinito dopo il Col du Portet: Vingegaard si complimenta con lui

TOUR DE FRANCE - Pogacar con l'ennesimo successo al Tour de France, con lo sloveno praticamente sfinito dopo la volata sul Col du Portet per battere Vingegaard e Carapaz. Lui si getta a terra per lo sforzo e arriva subito Vingegaard per complimentarsi con lui.

00:00:51, 36 minuti fa