Mont Ventoux. Al settimo cielo, ovviamente, van Aert che ha colto un Pogacar è stato staccato da Vingegaard, ma è comunque contento di 'aver salvato la giornata' riprendendolo in discesa (Alaphilippe che è stato però il mattatore di giornata. Sentimenti contrastanti dopo la tappa del doppio. Al settimo cielo, ovviamente,che ha colto un successo clamoroso . Che sembrava non essere nelle sue corde, e invece...è stato staccato da, ma è comunque contento di 'aver salvato la giornata' riprendendolo in discesa ( guarda la classifica dopo 11 tappe ). Sfinitoche è stato però il mattatore di giornata.

Tadej POGACAR

C’è stato un ritmo difficile in salita, poi nel finale Vingegaard ha attaccato e non son riuscito a seguirlo. Era un po’ troppo per me, sono esploso, ma sono riuscito a gestirmi. Poi abbiamo lavorato bene con Uran e Carapaz e abbiamo tutti salvato la giornata andando a riprendere Vingegaard. Sapevo che dovevo restare calmo, trovare il mio ritmo. Non mancava molto allo scollinamento, quindi sono salito del mio passo e ho cercato di arrivare in cima con ancora energie per andare forte in discesa. Ci sono riuscito ed è andata bene. Nel complesso è stata una buona giornata

Sorpreso da Vingegaard?

Non sono sorpreso da Vingegaard. Si vede da inizio anno che in salita è attualmente uno dei più forti, penso che abbia un futuro davvero brillante. È un corridore fortissimo

Tappa di riposo quella di Nîmes?

Non saranno giornate facili le prossime. Domani ci sarà ancora una giornata ventosa, penso che andremo a tutta fino alla fine ormai

Julian ALAPHILIPPE

Ci volevo provare. Mi sono divertito, forse c’era un giro di troppo oggi. Il Mont Ventoux è una salita speciale. Forse un poco lunga per me, ma quando vedi che ha fatto van Aert... Chapeau! Al primo giro mi sentivo bene, ma poi la seconda ascesa è stata troppo per me, non ne avevo proprio più

Wout VAN AERT

Ci sarebbe tanto da dire, ma non ho parole. Non mi aspettavo di vincere proprio questa tappa. Ieri però ci credevo, sapevo che sarei dovuto entrare in fuga. Il Mont Ventoux è una delle salite più iconiche al mondo, potrebbe essere la mia più bella vittoria di sempre. All’inizio c’è stata una grande battaglia per entrare in fuga, abbiamo visto cosa ha dovuto fare Alaphilippe nella prima parte della tappa. Se mi vedevo vincere questa tappa? Se non ci credi, non puoi fare qualcosa che sembra impossibile

La sensazione è incredibile. È stato difficile ritrovare il mio livello. Finora come squadra abbiamo avuto davvero molta sfortuna, oggi abbiamo perso anche Tony Martin. La vittoria è molto bella per tutti noi. Siamo rimasti molto motivati, abbiamo lavorato bene. Sono molto orgoglioso

