Pogacar, infatti, ha dovuto far da solo quando si sono azionati i ventagli, con le altre squadre che hanno provato a metterlo in difficoltà. Ma adesso arrivano i Pirenei e finalmente vedremo qualche attacco in salita, sempre se qualcuno avrà il coraggio di affrontare Pogacar. Van Aert c'è rimasto un po' male per il vento troppo debole nella tappa odierna, mentre Vingegaard pensa al podio a Parigi. Quintana che invece vuole arrivare a Parigi con la maglia a pois. Per fortuna la tappa di Carcassonne, vinta da Cavendish, non ha fatto vittime in classifica generale. Nonostante, tra cadute e ventagli provati, il rischio era dietro l'angolo.

Oggi era una tappa lunga e difficile. All’inizio è stata un po’ noiosa, poi è diventata frenetica e sono successe molte cose, sono contento sia finita questa giornata. Il mio compagno Majka è caduto. Vedremo come sta una volta arrivati in hotel. Spero che domani stia bene e sarà pronto a prendere il via. Anche domani sarà una giornata difficile. Possono accadere molte cose e non sarà facile. Magari una maxi fuga andrà via nei primi km. Ad ogni modo, siamo pronti ad affrontare i Pirenei e difendere la maglia gialla

Cosa ho provato quando ho staccato Pogacar? È stato uno dei momenti clou della mia ancor breve carriera da corridore. Lasciarmi alle spalle il leader del Tour. Mi ha fatto i complimenti, mi ha lasciato senza parole. È un grande rivale. Preferisco la vittoria di tappa o il podio a Parigi? Scelgo il podio, ovviamente, anche se vedremo come evolverà la situazione

È stata una giornata stressante. L’obiettivo era tenere Vingegaard davanti e poi fare lo sprint con me. Speravo ci fosse più azione, ma il vento non era abbastanza forte. A due o tre km dall’arrivo, io e Teunissen eravamo un po’ indietro e a 500 metri dalla fine sono rimasto chiuso ancora. Quel che abbiamo fatto oggi non è bastato, purtroppo. Cavendish? Grande rispetto per quello che ha fatto

Sono stato tranquillo oggi. Negli ultimi 10 km me la sono presa comoda per risparmiare energie, pensando alle prossime tappe. Sabato sarà un giorno importante in cui ogni punto sarà importante. Staremo attenti ad entrare nella fuga e prendere tutti i punti possibili

