Ciclismo, Tour de France 2021 - Pogacar sul gradino più alto del podio: è lui il vincitore del Tour

TOUR DE FRANCE - Dopo aver indossato maglia bianca e maglia a pois, Pogacar sale sul podio di Parigi per la terza volta per indossare la maglia più importante. La maglia gialla, per il secondo anno consecutivo.

00:02:11, 16 minuti fa