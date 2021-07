fa il cannibale e, con il successo sul Luz Ardiden , conquista matematicamente anchecon tre tappe d'anticipo. Lo sloveno aveva già racimolato dei punti qui e là nel corso di questo Tour, ma con i 40 punti sul Col du Portet e idi oggi, è riuscito a scavalcare in classifica, che pur era andato a sprintare sul Tourmalet. Niente da fare, grazie a questi 80 punti, Pogacar sale in vetta a quota 107 punti con un. E non può essere più ripreso.