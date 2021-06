tra poco il report completo...

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Mathieu van der Poel 16h51'41'' 2. Tadej Pogacar +8'' 3. Wout van Aert +30'' 4. Julian Alaphilippe +48'' 5. Alexey Lutsenko +1'21'' 6. Pierre Latour +1'28'' 7. Rigoberto Uran +1'29'' 8. Jonas Vingegaard +1'43'' 9. Richard Carapaz +1'44'' 10. Primoz Roglic +1'48'' 12. Geraint Thomas +1'54''

Classifiche e risultati

Bjerg è il primo tempo di riferimento

Si comincia con i tempi di Tony Martin e Walscheid, ma il tempo di riferimento - nella prima parte di gara - è quello di Mikkel Bjerg che ferma il crono in 33'01'' per completare i 27,2 km da Changé a Laval. Non riesce a migliorarlo Bissegger, nuova leva del ciclismo svizzero, che paga 21'' al traguardo, anche per colpa di una sbandata causata dalla pioggia che comincia ad infastidire i corridori. Occhio al compagno di squadra di Bissegger, Cort Nielsen che si avvicina molto a Bjerg ma resta a distanza (+6'') sempre per colpa del maltempo. Niente da fare anche per McNulty che frana a terra e pagherà più di 3 minuti al traguardo.

In attesa dei big, è di Bjerg il miglior tempo a Laval: che crono!

Bravo Cattaneo, ma Küng sembra aver già vinto

Grandissimo tempo di Mattia Cattaneo che conferma le sue doti a cronometro, con il corridore della Deceuninck Quick Step che fa segnare il miglior tempo all'arrivo con un ottimo 32'55''. Dietro arriva però un minaccioso Stefan Küng, con il campione europeo che piazza il miglior tempo sia al primo rilevamento che al secondo, andando ad una media di 57 km/h. Al traguarda ferma il cronometro con un 32'19'' che sembra bastare per la vittoria di tappa.

Crono fantastica di van der Poel: tiene la gialla per 8''

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 32'00'' 2. Stefan Küng +19'' 3. Jonas Vingegaard +27'' 4. Wout van Aert +30'' 5. Mathieu van der Poel +31'' 6. Kasper Asgreen +37'' 7. Primoz Roglic +44'' 8. Mattia Cattaneo +55'' 9. Richie Porte +55'' 10. Alexey Lutsenko +1'00'' 14. Julian Alaphilippe +1'11'' 16. Geraint Thomas +1'18'' 23. Richard Carapaz +1'44''

