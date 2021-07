Saint-Émilion che non è però decisiva Pogacar, Roglic e Geraint Thomas, ma il gallese è diventato un gregario (convincente?) di Carapaz, il capitano della Jumbo Visma si è ritirato, mentre l'altro sloveno sta dominando in lungo e in largo, tanto che il suo secondo ha 5'45'' di ritardo. Il corridore dell'UAE Tour proverà comunque a vincere la tappa (Vincenzo Nibali nel 2014. Non mancheranno però gli avversari per Pogacar in questa prova contro il tempo: da Küng che vuole Bissegger fino a van Aert. Ci siamo! Siamo giunti alla cronometro diche non è però decisiva per la classifica generale . Almeno non per il primo posto. Doveva esserci la grande sfida tra, ma il gallese è diventato un gregario (convincente?) di Carapaz, il capitano della Jumbo Visma si è ritirato, mentre l'altro sloveno sta dominando in lungo e in largo, tanto che il suo secondo ha. Il corridore dell'UAE Tour proverà comunque a vincere la tappa ( l'ha detto lui stesso ), la sua quarta in questa edizione di Tour. L'ultimo ad aver vinto il Tour e almeno 4 tappe nella stessa edizione?. Non mancheranno però gli avversari per Pogacar in questa prova contro il tempo: dache vuole vendicarsi per Laval , afino a

Classifiche e risultati

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54

CHI VINCE LA CRONO DI SAINT-ÉMILION? Stefan Küng Wout van Aert Tadej Pogacar Stefan Bissegger Richie Porte Kasper Asgreen Mattia Cattaneo

Tim Declercq che apre le danze. Non è uno dei favoriti per la vittoria di questa crono, ma era giusto citarlo. Intanto è la maglia nera di questo Tour, o per meglio dire l'ultimo classificato, ma è stato straordinariamente importante nelle vittorie di Cavendish. Sia per il lavoro fatto in testa al gruppo prima di impostare le volate, sia per tutte le volte che Declercq ha salvato Cavendish dal non Sweeney in poi, infatti, ogni corridore partirà due minuti dopo l'altro, per evitare - il più possibile - ricongiungimenti con il corridore partito prima di te. La cronometro partirà alle 13:05 conche apre le danze. Non è uno dei favoriti per la vittoria di questa crono, ma era giusto citarlo. Intanto è la maglia nera di questo Tour, o per meglio dire l'ultimo classificato, ma è stato straordinariamente importante nelle vittorie di. Sia per il lavoro fatto in testa al gruppo prima di impostare le volate, sia per tutte le volte che Declercqdal non finire fuori tempo massimo . I corridori poi partiranno tutti a distanza di 1'30'' l'uno dall'altro, fino all'86° della classifica generale. Dain poi, infatti, ogni corridore partirà due minuti dopo l'altro, per evitare - il più possibile - ricongiungimenti con il corridore partito prima di te.

Quando partono favoriti o specialisti

Orario Corridore 13:05:00 Tim Declercq 13:33:30 Max Walscheid 13:45:30 Mikkel Bjerg 13:54:30 Stefan Bissegger 14:03:30 Luke Durbridge 14:31:00 Thomas De Gendt 14:55:00 Brandon McNulty 15:03:00 Kasper Asgreen 15:33:00 Stefan Küng 15:57:00 Geraint Thomas 16:03:00 Richie Porte 16:23:00 Julian Alaphilippe 16:29:00 Ion Izagirre 16:31:00 Jonathan Castroviejo 16:43:00 Wout van Aert

Stefan Küng, campione nazionale svizzero e campione europeo a cronometro. A Laval è stato battuto solo da Pogacar e si vuole rifare, soprattutto per riscattare un Tour da dimenticare per la Groupama-FDJ a secco di vittorie sia con Démare che con Gaudu. In Svizzera sono forti a cronometro, ecco che un altro dei favoriti sarà sicuramente Stefan Bissegger dell'Education Nippo. Chissà che gli Ineos Grenadiers non vogliano rifarsi con Geraint Thomas e Richie Porte, dopo non aver vinto neanche una tappa in questo Tour. Da annotarci anche il nome di Asgreen, campione nazionale danese, e non dimentichiamoci di Wout van Aert, il vincitore della tappa Ma chi può vincere questa crono? Esclusi i top della classifica, ecco alcuni nomi spendibili per la prova di Saint-Émilion: il favorito numero 1 è, campione nazionale svizzero e campione europeo a cronometro. A Laval è stato battuto solo da Pogacar e si vuole rifare, soprattutto per riscattare un Tour da dimenticare per la Groupama-FDJ a secco di vittorie sia con Démare che con Gaudu. In Svizzera sono forti a cronometro, ecco che un altro dei favoriti sarà sicuramentedell'Education Nippo. Chissà che glinon vogliano rifarsi con, dopo non aver vinto neanche una tappa in questo Tour. Da annotarci anche il nome di, campione nazionale danese, e non dimentichiamoci di, il vincitore della tappa del doppio Mont Ventoux . Il belga è anche un cronoman e in stagione ha stravinto quella della Tirreno-Adriatico.

Vince Pogacar, la reazione di Küng è tutta un programma

Quando partono i top 15 della classifica

Orario Corridore 16:51 Aurélien Paret-Peintre 16:53 Louis Meintjes 16:55 Esteban Chaves 16:57 Mattia Cattaneo 16:59 David Gaudu 17:01 Rigoberto Uran 17:03 Pello Bilbao 17:05 Guillaume Martin 17:07 Alexey Lutsenko 17:09 Enric Mas 17:11 Wilco Kelderman 17:13 Ben O'Connor 17:15 Richard Carapaz 17:17 Jonas Vingegaard 17:19 Tadej Pogacar

Diamo un occhio poi ai primi 15 della classifica. Occhi puntati ovviamente su Mattia Cattaneo che in queste ultime due stagioni finisce quasi sempre tra i primi 10 delle cronometro. Il corridore della Deceuninck Quick Step deve però recuperare quasi 5 minuti a Gaudu, diventa impossibile riuscire a scavalcare una posizione in questa crono. Alle 17.01 tocca a Rigoberto Uran che è il 1° a partire della top 10. Nonostante sia un eccellente cronoman, diventa improbabile anche per lui rimontare posizioni visto che Pello Bilbao ha quasi 3' di vantaggio sul colombiano. Guardando ai testa a testa per scavalcare posizioni, Lutsenko potrebbe provare a rimontare su Enric Mas ma dovrà davvero impegnarsi. Kelderman ha invece una grande chance di sorpassare Ben O'Connor per il 4° posto, avendo solo 32'' di ritardo ed essendo più bravo a cronometro dell'australiano che, va detto, è stato però superiore all'olandese in salita.

Rivivi la marcia trionfale di Pogacar: il Tour è già finito?

La vera sfida è tra Vingegaard e Carapaz per la 2a posizione, con il danese che parte in vantaggio: è più bravo a crono dell'ecuadoriano e comincia con 6'' di vantaggio. Poi c'è Pogacar (17:19) che fa corsa a sé e che punta alla 2a vittoria a cronometro in questo Tour, sarebbe anche la terza consecutiva dopo quella di La Planche des Belles Filles dello scorso anno. L'ultimo a vincere tre crono di fila al Tour? Miguel Indurain, e bisogna tornare al 1993.

Questo è il ciclismo! L'epica rimonta di Pogacar in 90 secondi

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11