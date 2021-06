Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54

Questo è il ciclismo! L'epica rimonta di Pogacar in 90 secondi

Classifiche e risultati

CHI VINCE LA CRONO DI LAVAL? Wout van Aert Stefan Küng Stefan Bissegger Julian Alaphilippe Tadej Pogacar Primoz Roglic Geraint Thomas Richie Porte Rigoberto Uran

Orari di partenza dei specialisti/favoriti

Corridore Orario di partenza Tony Martin 12:24:00 Mikkel Bjerg 12:52:30 Luke Durbridge 12:55:30 Thomas De Gendt 13:21:00 Maximilian Walscheid 13:28:30 Victor Campenaerts 13:55:30 Jonathan Castroviejo 14:10:30 Stefan Bissegger 14:19:30 Brandon McNulty 14:22:30 Mattia Cattaneo 15:15:00 Stefan Küng 15:31:30 Richie Porte 15:39:00 Soren Kragh Andersen 15:57:00 Kasper Asgreen 16:08:00

La giornata comincerà alle 12:15 con la partenza della "maglia nera” di questo Tour, Amund Grondahl Jansen norvegese della BikeExchange. Da quel momento i corridori partiranno a distanza di 1'30'' da quello precedente, fino a Jonas Vingegaard, il 23° della generale. Dal danese in su, infatti, i corridori avranno una distanza di 2 minuti uno dall'altro. Da segnarsi i nomi di Bjerg, Campenaerts, McNulty, ma soprattutto quelli di Bissegger, Porte e Küng per la vittoria finale. Mattia Cattaneo parte alle 15:15 e chissà che non possa prendersi un'altra top 10.

A Küng la crono d'apertura, terzo Mattia Cattaneo

I primi 20 della generale

Corridore Orario di partenza Primoz Roglic 16:12 Sonny Colbrelli 16:14 Geraint Thomas 16:16 Jakob Fuglsang 16:18 Vincenzo Nibali 16:20 Esteban Chaves 16:22 Rigoberto Uran 16:24 Bauke Mollema 16:26 Sergio Higuita 16:28 Alexey Lutsenko 16:30 David Gaudu 16:32 Pierre Latour 16:34 Nairo Quintana 16:36 Enric Mas 16:38 Tadej Pogacar 16:40 Wilco Kelderman 16:42 Wout van Aert 16:44 Richard Carapaz 16:46 Julian Alaphilippe 16:48 Mathieu van der Poel 16:50

Alle 16:12 cominceranno i corridori della top 20. Il primo di questi è Primoz Roglic, uno specialista delle cronometro. Lo sloveno, però, arriva dalla pesante caduta nella tappa di Pontivy. Avrà le energie per fare la differenza? Il rischio è che sia proprio lui a perdere secondi preziosi in questa crono... Subito dopo tocca a Sonny Colbrelli che è sempre stato nella top 20 di questo Tour (lui che sognava di conquistare la maglia gialla). Alle 16:20 toccherà invece a Vincenzo Nibali che punta a confermarsi come una delle sorprese positive di questo inizio.

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2021? Tadej Pogacar Primoz Roglic Geraint Thomas Richard Carapaz Miguel Ángel López David Gaudu Simon Yates Wilco Kelderman Rigoberto Uran Nairo Quintana

Con Gaudu (16:32) cominciano i corridori della top 10, e i fari sono tutti puntati su Tadej Pogacar che partirà alle 16:40. Proprio l'anno scorso usò la crono per rimontare in classifica e c'è grande attesa per la sua prestazione. Alle 16:46 invece Carapaz che è diventato, dopo la tappa di Pontivy, il migliore dei big. Occhio poi ai soliti tre. Prima parte van Aert alle 16:44, ma il belga vuole prendersi la maglia gialla di van der Poel. Ultimi due a partire proprio Alaphilippe (16:48) e van der Poel (16:50).

C'era una volta Chris Froome... Che disastro la sua crono

Dove vederla in tv

La cronometro di Laval sarà trasmessa in diretta integrale a partire dalle 12:15 su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe in integrale senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

CHI È IL PIÙ FORTE CRONOMAN DEL MONDO? Filippo Ganna Rohan Dennis Wout van Aert Remco Evenepoel Geraint Thomas Primoz Roglic

Rivincita Roglic: battuto Pogacar nella crono di Bilbao

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11