Ciclismo, Tour de France 2021 - Quando Riccardo Magrini vinse al Tour: rivivi il successo di Oléron del 1983

TOUR DE FRANCE - Dopo il successo di Montefiascone al Giro d'Italia 1983, Riccardo Magrini viene convocato dalla Metauro Mobili-Pinarello anche per il Tour de France. Il corridore toscano, oggi commentatore per Eurosport e Eurosport Player, trovò il successo nella Nantes-Île d'Oléron, con un'azione da vero finisseur. Era l'8 luglio 1983 e fu l'unico italiano a trionfare in quella edizione.

00:00:47, 08/09/2020 A 13:03