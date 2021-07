Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Quintana non c'è: volata tra Poels e van Aert per la maglia a pois

TOUR DE FRANCE - Che battaglia al primo GPM di giornata, ma Nairo Quintana non si fa trovare pronto al momento della volata per il 1° posto. Ci sono Poels, Michael Woods e anche Wout van Aert che era entrato in classifica dopo la tappa del doppio Mont Ventoux. Poels però riesce a battere tutti.

00:02:04, 43 minuti fa