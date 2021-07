Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Quintana-Poels: che duello e che volata in salita sul GPM di Col des Saisies

TOUR DE FRANCE - In fuga ci sono Nairo Quintana e Wout Poels per i punti della classifica scalatori e sul Col des Saisies è sfida vera tra il colombiano e l'olandese. Poels è avanti, Quintana cerca l'epica rimonta e va in volata, ma Poels riesce a farcela.

00:00:33, un' ora fa