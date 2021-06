Merlier riuscirà a bissare Seconda tappa dedicata ai velocisti, anche se bisognerà fare le conta di chi è rimasto e in che condizione sarà, dopo le tantissime cadute della frazione di Pontivy . Si spera che sia una giornata tranquilla, almeno per gli uomini di classifica, visto che è la vigilia della cronometro di Laval. Il primo momento clou di questa edizione del Tour de France. Intanto,riuscirà a bissare la vittoria del giorno prima

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54

Classifiche e risultati

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2021? Tadej Pogacar Primoz Roglic Geraint Thomas Richard Carapaz Miguel Ángel López David Gaudu Simon Yates Wilco Kelderman Rigoberto Uran Nairo Quintana

Il percorso della 4a tappa

Frazione, questa volta, totalmente pianeggiante. Ci sarà qualche sali e scendi in avvio di frazione e qualche dentello, molto agile, dopo il traguardo volante di Vitré. Occhio però al vento che potrebbe far azionare qualche ventaglio. Escluse cadute, o colpi di scena, resta una delle tappe perfette per i velocisti puri.

traguardo volante:

-Al km 114,4 Vitré

Scontro pazzesco Ewan-Sagan all'ultima curva: rivivi la volata

Programmazione tv

Tutte le tappe della 108a edizione del Tour de France saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 26 giugno al 18 luglio, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe in integrale senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

Tour 2021, tappa 4: Redon-Fougères, il percorso in 3D

I favoriti

Favorito numero 1, è ovviamente Tim Merlier che si è aggiudicato la prima tappa per velocisti a Pontivy. Al netto del suo spunto veloce, a sorprendere è stata la compattezza e la forza della sua squadra. Alpecin Fenix che può contare di un treno composto da Rickaert, Meurisse, van der Poel e Philipsen. Scusa se è poco. Ci sarà però Démare che vuole rispondere presente dopo una caduta nella frazione precedente. Occhio anche a Cavendish, Bouhanni e lo stesso van Aert che può far da solo nonostante lo scricchiolio di Roglic.

C'è anche Peter Sagan che, dopo l'uscita di scena di Caleb Ewan, ha un avversario in meno per quanto riguarda la classifica a punti. Anche lo slovacco però è caduto nella giornata precedente, e spera di essere in forma per tentare l'assalto alla vittoria.

Un gradino più sotto il nostro Colbrelli, Mads Pedersen, Matthews e, perché no, Davide Ballerini che a Pontivy ha fatto 4°. Nel caso Mark Cavendish non dovesse essere della partita, sarebbe proprio il corridore canturino a buttarsi nella mischia.

Merlier, Démare *****

Cavendish, Sagan, van Aert, Bouhanni ****

Mads Pedersen, Matthews, Colbrelli, Coquard ***

Laporte, Philipsen, Ballerini, Walscheid **

Greipel, Bol, Stuyven, Cort Nielsen, Paret-Peintre, Danny van Poppel *

Roglic, che botto dopo il contatto con Colbrelli: Tour già finito?

Approfondimenti e dichiarazioni

Sfida Pogacar-Roglic sul filo dei secondi: volata per gli abbuoni

Via libera per il lancio borracce: il gruppo fa la "doccia" a una signora

Tour de France: informazioni utili

Martedì 29 giugno, dalle 13:15 (collegamento tv)

Maxi caduta al Tour! Strike clamoroso per colpa di una "tifosa"

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11