Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Rigoberto Uran è lo sconfitto di giornata: si stacca e scivola giù dal podio

TOUR DE FRANCE - Al secondo attacco di Pogacar, lo sloveno riesce a fare la differenza. Si staccano i vari Kelderman, Lutsenko, ma anche Rigoberto Uran perde le ruote del corridore dell'UAE Emirates. Giornata no per il colombiano, che è sempre stato uno dei più solidi in queste due settimane e mezzo. Dopo il Col du Portet, scivola giù dal podio.

00:00:59, 3 ore fa