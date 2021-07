di doping tecnologico. Tutto è partito da un articolo pubblicato dal Le Temps, quotidiano svizzero, che ha riportato la denuncia di tre corridori (rimasti anonimi) riguardo le bici usate da quattro squadre. L'UAE Emirates di Tadej Pogacar, il Neanche il tempo di discutere del blitz della Gendarmerie nell'albergo della Bahrain Victorious , per prendere i dati di corsa e di allenamento dei corridori, nell'indagine sul presunto utilizzo di sostanze dopanti, ecco che al Tour si parla anche. Tutto è partito da un articolo pubblicato dal, quotidiano svizzero, che ha riportato la(rimasti anonimi) riguardo le bici usate da quattro squadre. L'UAE Emirates di Tadej Pogacar, il vincitore del Tour de France , la Jumbo Visma, la Deceuninck Quick Step e la Bahrain Victorious. Squadre che, sommato tutto, hanno vinto 14 tappe sulle 20 finora disputate

Un dispositivo nelle ruote come in Formula 1

Ma cosa denunciano questi corridori? Secondo la loro testimonianza, la ruota posteriore delle bici utilizzate da queste quattro squadre, farebbe uno strano rumore metallico, come se ci fosse una catena mal posizionata. L'accusa è che sia montato un dispositivo nascosto nel mozzo (parte della ruota che dà il movimento rotazionale) che permetterebbe di produrre energia attraverso i freni, immagazzinando l'inerzia come nelle auto di Formula 1. Cosa che darebbe una spinta maggiore ai corridori stile effetto fionda. Sarebbe un'innovazione clamorosa per le bici da corsa, utilizzando una spinta meccanica pur non avendo una bici elettrica. Detto questo, al momento sono solo illazioni e nessun corridore o team ha denunciato pubblicamente questi sospetti.

Colnago con cambio Campagnolo e ruote Campagnolo e Vittoria. La Jumbo Visma usa Cervélo con cambio Shimano e ruote Shimano e Vittoria. La Deceuninck Quick Step usa Specialized con cambio Shimano e ruote Roval e Specialized. La Bahrain Victorious usa Merida con cambio Shimano e ruote Vision e Continental. Va detto, però, che ogni giorno prima delle tappe, i Commissari di Giuria dell'UCI, svolgono dei controlli a tappeto su un certo numero di bici da corsa per valutare delle irregolarità. Ad oggi non è arrivata nessuna sanzione Per completezza di informazione, la UAE Emirates usa bicicon cambio Campagnolo e ruote Campagnolo e Vittoria. La Jumbo Visma usacon cambio Shimano e ruote Shimano e Vittoria. La Deceuninck Quick Step usacon cambio Shimano e ruote Roval e Specialized. La Bahrain Victorious usacon cambio Shimano e ruote Vision e Continental. Va detto, però, che ogni giorno prima delle tappe, i Commissari di Giuria dell'UCI, svolgono dei controlli a tappeto su un certo numero di bici da corsa per valutare delle irregolarità. Ad oggi non è arrivata nessuna sanzione a squadre e corridori per questo particolare motivo

