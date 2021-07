Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Sagan: "Inizio sfortunato? Poteva andare anche peggio..."

TOUR DE FRANCE - Ecco le parole di Sagan prima della tappa di Châteauroux, una frazione che potrebbe essere per lui congeniale. Non un avvio facile per lo slovacco tra cadute varie, ma Sagan risponde così: "Poteva andare peggio".

00:01:28, 2 ore fa